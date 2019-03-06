2019-03-06T13:46:49+03:00
Общество

В Красноармейском районе после капитального ремонта открылась школа

На модернизацию учреждения выделили около 18 миллионов рублей
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы администрации КубаниФото пресс-службы администрации Кубани
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В станице Полтавской после капитального ремонта открыли школу. Работы провели в рамках краевой госпрограммы «Развитие образования». На модернизацию учреждения выделили около 18 миллионов рублей.

По данным министерства образования, науки и молодежной политики края, это здание дореволюционной постройки. Несколько лет назад оно пришло в негодность. Из-за отсутствия средств ремонтные работы все время откладывали.

– После того, как муниципалитет подал заявку на участие в государственной программе стало возможным выделение свыше 9 млн рублей на ремонт. Еще столько же было потрачено на приобретение современного оборудования, – отметили в ведомстве.

В новое учебное учреждение перешли 125 детей начальных классов. Это помогло разгрузить основную школу на 800 мест. Теперь в станице Полтавской дети учатся только в первую смену.

Помимо этого, по программе «Развитие образования» в станице Ивановской Красноармейского района открылась модуль-пристройка к детскому саду №35 на 45 мест. На ее возведение выделили 21 миллион рублей. Эта пристройка является уже второй в районе. Первую открыли в 2017 году в станице Новомышастовской, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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