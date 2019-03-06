2019-03-06T13:48:00+03:00
Общество

В финале конкурса «Лидеры России» Кубань представят восемь управленцев

Заключительный этап пройдет в Сочи с 13 по 17 марта
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Финал состоится с 13 по 17 марта Фото: Лидеры РоссииФинал состоится с 13 по 17 марта Фото: Лидеры России
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Сочи готовится принять финал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Победители получат возможность сотрудничать с ведущими представителями бизнеса и власти. Заключительные испытания 300 лучших руководителей страны пройдут с 13 по 17 марта.

В первый день им предстоит провести открытые уроки в школах Сочи, а после их ждет уличная социальная акция. Во второй день финала состоится официальная церемония открытия, мастер-классы от наставников и панельная дискуссия с участием приглашенных губернаторов.

15 марта наставники дадут задания участникам, посмотрят работу конкурсантов в командах, а на следующий день пройдут оценочные мероприятия. Победителями станут 100 лучших финалистов.

Краснодарский край во финале второго конкурса «Лидеры России» представят восемь руководителей. Это Арсений Аладжев (Краснодар, АО «Негосударственный пенсионный фонд «Магнит»), Иван Василенко (Новороссийск, ПАО «Газпром нефть»), Сергей Голоушкин (Гулькевичи, индивидуальный предприниматель), Евгений Грабчак (Усть-Лабинск, Министерство энергетики РФ), Руслан Кахраманов (Краснодар, ООО «Виндоу Групп»), Анжелика Куминова (Краснодар, ООО «Мультитранслогистик»), Александр Ларионов (Ейск, ООО «Металл-Дон») и Сергей Рубанов (Краснодар, ПАО «Бинбанк»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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