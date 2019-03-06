«Краснодар Водоканал» реконструирует станцию на ул. Сормовской

СЕГОДНЯ 13:59 2019-03-06T13:59:43+03:00

Реконструкция объекта позволит повысить надежность систем водоотведения в этом районе

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В рамках реализации мероприятий инвестиционной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает реконструкцию канализационно-насосной станции (КНС) на ул. Сормовской. Станция предназначена для транспортировки стоков западной части Краснодара. Реконструкция объекта позволит повысить надежность систем водоотведения в этом районе, а также обеспечит развитие инженерной инфраструктуры и расширит возможности подключения новых абонентов.

На сегодняшний день на станции выполнен демонтаж старых агрегатов и установлено новое насосное оборудование. На КНС будут применяться современные энергосберегающие технологии, предусматривающие максимальную энергоэффективность, а также передовые методы управления и автоматизации.

«В целях удобств абонентов реконструкция проводится на действующей КНС, без остановки перекачки и перенаправления стоков, - говорит директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. - Для этого на всех этапах работ задействована необходимая спецтехника».

Следующим этапом работ станет реконструкция приемного отделения станции, в ходе которой специалисты проведут капитальный ремонт железобетонных конструкций, установят входные шибера и решетки в грабельное отделение.

Реконструкция КНС на ул. Сормовской – пример ответственного выполнения «Краснодар Водоканалом» инвестиционной программы, направленной на обеспечение надежности и качества обслуживания абонентов предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU