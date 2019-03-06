2019-03-06T14:18:08+03:00
Происшествия

В Белореченском районе двух сотрудниц органов внутренних дел подозревают во взяточничестве

Ведется расследование
Татьяна СМИРНОВА
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В Белореченском районе двух сотрудниц органов внутренних дел подозревают во взяточничествеВ Белореченском районе двух сотрудниц органов внутренних дел подозревают во взяточничествеФото: Олег ЗОЛОТО
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В Белореченском районе начальника следственного отдела и оперуполномоченного районного отдела МВД подозревают во взяточничестве.

Возбужденно уголовное дело.

По данным следствия, начальник следственного отдела узнала о расследовании подчиненными уголовного дела в отношении местного жителя, которого подозревали в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. В октябре прошлого года к ней обратился знакомый, действовавший в интересах подозреваемого, и попросил оказать содействие, а именно сделать так, чтобы злоумышленника не посадили в тюрьму и переквалифицировали его действия на менее тяжкое преступление. Обвиняемая согласилась и потребовала взятку в размере 500 тысяч рублей.

Спустя месяц подозреваемая получила часть указанной суммы - 300 тысяч рублей. В декабре того же года женщина потребовала передать ей оставшиеся деньги. Об этом мужчина сообщил в правоохранительные органы.

- Между тем, фигурантка обратилась к своей знакомой, которая занимала должность оперуполномоченного отдела полиции. Она попросила ее выступить в качестве посредника в получении оставшейся суммы взятки. Женщина на предложение начальника следственного отдела согласилась и привлекла своего супруга, не осведомленного о ее намерениях. 22 декабря прошлого года мужчина встретился с заявителем и получил 200 тысяч рублей. После этого его дальнейшие действия пресекли оперативные сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Впоследствии задержали и сотрудниц органов внутренних дел, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Краснодарскому краю.

Сейчас начальник следственного отдела и оперуполномоченный находятся под стражей. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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