2019-03-06T14:36:09+03:00
Общество

В Сочи выступят артисты уличных театров

Об этом сообщает администрация города
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы администрации СочиФото пресс-службы администрации Сочи
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В Сочи в период с 10 по 14 марта пройдёт форум «Российский театр - XXI век. Новый взгляд".

10 марта в 15:00 на территории Театральной площади состоится презентация Российского союза уличных театров и артистов.

- Площадь планируют поделить на пять зон. На каждой из них пройдут активности с элементами буффонады и театрального шествия с ходулистами и скейтерами, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Помимо этого, на площади установят конструкции, задействуют уличные оркестры, театр «Пластилиновый дождь» и творческие молодёжные объединения.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что на территории Краснодарского края для туристов организовали однодневные "масленичные" туры. По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани, они пройдут в период с 8 по 10 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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