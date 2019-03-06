В центре Краснодара произошла кровавая драка бездомных
6 марта в Краснодаре на пересечении улиц Северной и Красной подрались бездомные.
Около девяти часов утра в дежурную часть полиции поступило сообщение о драке. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они задержали одного из участников драки по горячим следам, а второго обнаружили на пересечении улиц Северной и Красной с травмами головы. Пострадавшего доставили в местную больницу.
- Между бездомными произошёл конфликт, переросший в драку. В результате один из участников инцидента разбил стеклянную бутылку о голову оппонента. Задержанному грозит 15 суток ареста. Пострадавший находится в медицинском учреждении, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU