В Краснодаре прошло мероприятие, посвящённое Международному женскому дню

СЕГОДНЯ 15:18 2019-03-06T15:18:34+03:00

На нем присутствовали губернатор Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко

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В Краснодаре прошло мероприятие, приуроченное к 8 Марта. На нем присутствовали губернатор Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Глава края поздравил присутствующих дам с наступающим праздником.

- Вы достойны того, чтобы бесконечно долго говорить о вашей красоте, уме, проницательности. Трудолюбие, энергия, инициативность женщин — залог успеха всего края, его главная движущая сила, - отметил Кондратьев.

Также он подчеркнул, что роль женщины в истории региона сложно переоценить.

- Кубань — самая красивая и самая богатая земля России, земля-кормилица, была подарена казакам женщиной — императрицей Екатериной Великой. А казачки не только хранили очаг, они воспитывали своих сыновей истинными патриотами, защитниками Отечества, - сказал губернатор.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко заявил, что успех мужчины зависит от энергии женщины.

- Именно вы мотивируете нас на поступки, дела. Особые слова признательности — участницам Великой Отечественной войны. Вы восстанавливали страну и Кубань. Каждой из вас любви хочу пожелать и внимания и не только в праздничные дни, - отметил спикер кубанского парламента.

На мероприятии 15 выдающимся женщинам края вручили государственные награды. После этого прошёл праздничный концерт, сообщает пресс-служба Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU