2019-03-06T15:42:10+03:00
Общество

Кубанцы поборются за именной знак отличия «Депутатский резерв»

Об этом сообщает администрация Кубани
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы администрации Краснодарского краяФото пресс-службы администрации Краснодарского края
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Всероссийский конкурс молодежи, образовательных и научных организаций «Моя законотворческая инициатива» в 14-й раз проводит общественная организация «Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» при содействии федеральных и региональных органов власти, ведущих вузов страны.

Цель мероприятия - это помощь в развитии правовой культуры среди молодежи, привлечение молодых людей к участию в законотворческой деятельности, отбор и поддержка наиболее перспективных проектов для подготовки законодательных инициатив.

Принять участие в конкурсе может любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет. Для этого нужно направить в оргкомитет сопроводительное письмо, заявку, конкурсную работу на 20-40 страницах и тезисы на одной странице.

– Конкурсная работа должна представлять собой законченное творческое исследование по одному из направлений: государственное строительство и конституционные права граждан; экономическая политика; социальная политика; образование, наука, здравоохранение и культура; бюджетное, налоговое и финансовое законодательство; оборона и безопасность; молодежная политика; энергетическая политика; региональное законодательство, – сообщили организаторы.

Заочный тур пройдет весной и осенью текущего года. Конкурсные материалы необходимо подать до 26 апреля и до 20 сентября. Авторы лучших работ станут лауреатами, им вручат дипломы.

Помимо этого, финалисты получат возможность выступить со своими работами на очном соревновании – XIV Всероссийском молодежном форуме «Моя законотворческая инициатива». Мероприятие пройдет с 21 по 23 мая и с 9 по 11 октября в ДДО «Непецино» Управления делами Президента РФ. Победители форума и их руководители также получат дипломы и знаки отличия «Депутатский резерв», сообщает пресс-служба администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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