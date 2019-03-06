В Краснодаре впервые пройдет женский забег
В рамках мероприятия участницы забега «Beauty Run» преодолеют 3 километра.
— В забеге примут участие самые спортивные девушки и женщины города разных возрастов. В программе мероприятия — развлекательная программа, зажигательная разминка от фитнес-клуба World Class, цветочные фотозоны, ростовые куклы. А победительниц в номинации «Miss Beauty Run» ждут подарки от партнеров забега, — сообщили организаторы.
Мероприятие пройдет на улице Красной. В 9:00 начнется регистрация участниц, а в 11.00 они стартуют.
Спортсменки в стартовом пакете получат юбку-пачку, а на финише их буде ждать цветочный венок.
Забег станет третьим в серии беговых событий TOP LIGA RUN в текущем году. Всего планируется организовать более 7 таких мероприятий на территории Кубани. В них примут участие свыше 20 тысяч человек, сообщает администрация города.
Из-за забега 9 марта с 10:30 в городе ограничат движение транспорта до освобождения улиц участниками мероприятия: по ул. Мира, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской; по ул. им. Ленина, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской; по ул. Гимназической, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской; по ул. Карасунской, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской.
ИСТОЧНИК KP.RU