В Краснодаре возведут новый детский сад на 240 мест
Решение приняли на заседании городского Градостроительного совета в мэрии. Дошкольное учреждение возведут на улице имени Валерия Гассия, 6/Д.
— Это первый из новых объектов, которые необходимы микрорайону Гидростроителей. Потребность в социальной инфраструктуре здесь очень высока. Именно на неё будем делать упор в ближайшие годы. Поэтому сейчас параллельно ведём работу по подготовке к строительству нескольких новых объектов, — сообщил глава Краснодара Евгений Первышов.
По проекту уже получено положительное заключение государственной экспертизы, сообщает администрация города.
Сейчас определяется порядок финансирования строительства дошкольного учреждения. После этого будут назначены сроки его возведения.
В двухэтажном детском саду будут игровые комнаты, спальни, пищеблок, музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет. Также прилегающую территорию благоустроят и оборудуют на ней веранды.
ИСТОЧНИК KP.RU