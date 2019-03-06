2019-03-06T16:15:14+03:00
Общество

В Краснодаре возведут новый детский сад на 240 мест

Об этом сообщает администрация города
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы администрации КраснодараФото пресс-службы администрации Краснодара
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Решение приняли на заседании городского Градостроительного совета в мэрии. Дошкольное учреждение возведут на улице имени Валерия Гассия, 6/Д.

— Это первый из новых объектов, которые необходимы микрорайону Гидростроителей. Потребность в социальной инфраструктуре здесь очень высока. Именно на неё будем делать упор в ближайшие годы. Поэтому сейчас параллельно ведём работу по подготовке к строительству нескольких новых объектов, — сообщил глава Краснодара Евгений Первышов.

По проекту уже получено положительное заключение государственной экспертизы, сообщает администрация города.

Сейчас определяется порядок финансирования строительства дошкольного учреждения. После этого будут назначены сроки его возведения.

В двухэтажном детском саду будут игровые комнаты, спальни, пищеблок, музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет. Также прилегающую территорию благоустроят и оборудуют на ней веранды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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