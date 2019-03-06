В Северском районе подросток убил отца

СЕГОДНЯ 16:40 2019-03-06T16:40:17+03:00

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По данным следствия, в ночь на 23 декабря прошлого года мальчик и его родители были дома в посёлке Афипском. В присутствии ребенка 47-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал провоцировать жену, оскорбляя ее. Супруги прошли в кухню, где конфликт между ними продолжился. Мужчина начал бить женщину руками по лицу. В какой-то момент подросток встал между родителями и один раз ударил ножом отца в область грудной клетки. Мать обвиняемого вызвала скорую помощь, и потерпевшего доставили в больницу, где он умер в ту же ночь.

- В отношении 16-летнего возбудили уголовное дело. Его материалы отправили в суд для рассмотрения по существу, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU