2019-03-06T16:40:17+03:00
Происшествия

В Северском районе подросток убил отца

За это 16-летний мальчик предстанет перед судом
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
В Северском районе подросток убил отцаВ Северском районе подросток убил отцаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

По данным следствия, в ночь на 23 декабря прошлого года мальчик и его родители были дома в посёлке Афипском. В присутствии ребенка 47-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал провоцировать жену, оскорбляя ее. Супруги прошли в кухню, где конфликт между ними продолжился. Мужчина начал бить женщину руками по лицу. В какой-то момент подросток встал между родителями и один раз ударил ножом отца в область грудной клетки. Мать обвиняемого вызвала скорую помощь, и потерпевшего доставили в больницу, где он умер в ту же ночь.

- В отношении 16-летнего возбудили уголовное дело. Его материалы отправили в суд для рассмотрения по существу, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи каршеринговая компания незаконно разметила парковку в пределах пограничной зоны
В Сочи синоптики прогнозируют непогоду
Каждый второй клиент ВТБ пользуется программами лояльности
В Краснодаре возведут новый детский сад на 240 мест
В Краснодаре впервые пройдет женский забег
Кубанцы поборются за именной знак отличия «Депутатский резерв»
В Краснодаре прошло мероприятие, посвящённое Международному женскому дню
В центре Краснодара произошла кровавая драка бездомных
В Сочи выступят артисты уличных театров
В Белореченском районе двух сотрудниц органов внутренних дел подозревают во взяточничестве
«Краснодар Водоканал» реконструирует станцию на ул. Сормовской
В финале конкурса «Лидеры России» Кубань представят восемь управленцев
В Красноармейском районе после капитального ремонта открылась школа
Средняя зарплата кубанских чиновников в 2018 году составила 45 тысяч рублей
ВТБ финансирует строительство крупного агрокомплекса в Калужской области
В Краснодаре в честь Международного женского дня пройдёт концерт
"Весенняя МАНИ МАНИЯ" в OZ МОЛЛ
Депутат-коммунист высказался против «псевдо-искусства» на улицах Краснодара
Космонавт Олег Кононенко пройдет в Сочи послеполетную реабилитацию
В Краснодаре в поселке Лорис устранили утечку газа в многоэтажке
В Краснодаре суд постановил заблокировать еще три клипа рэпера Хаски
В Краснодаре парня осудили на 17 лет за убийство 77-летней пенсионерки
В Краснодаре инспекторы ДПС доставили в больницу мужчину с сильным кровотечением