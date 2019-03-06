В Сочи синоптики прогнозируют непогоду

СЕГОДНЯ 17:03 2019-03-06T17:03:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сочи все службы города перевели в режим повышенной готовности. Известно, что к вечеру 6 марта в городе местами выпадут сильные осадки. Также на территории города ожидается усиление ветра, его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Синоптики передают, что в предгорьях и горных районах выпадет снег, переходящий в дождь.

Спасатели предупреждают гостей и жителей Сочи о налипании мокрого снега и гололедице на дорогах и просят воздержаться от походов в горы из-за того, что на высоте 1,5 тысячи метров все ещё имеется вероятность схода лавин.

- В случае возникновения чрезвычайных происшествий необходимо позвонить с мобильного телефона по номеру 112, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в горах Сочи сошла лавина. Снежный поток успел запечатлеть любитель горнолыжного спорта, который находился на соседнем склоне в районе Краснополянского отрога.

ИСТОЧНИК KP.RU