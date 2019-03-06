В Сочи каршеринговая компания незаконно разметила парковку в пределах пограничной зоны

СЕГОДНЯ 17:29 2019-03-06T17:30:53+03:00

За это ее руководству выписали штраф

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В Сочи каршеринговая компания нарушила правила пограничного режима.

- Фирма, занимающаяся предоставлением автомобилей в краткосрочную аренду, разместила для своих клиентов парковочную зону в пределах пограничной зоны. Руководство компании сделало это на незаконных основаниях, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

За нарушение пограничного режима фирму привлекли к административной ответственности и выписали штраф. Помимо этого, ее руководство обязали устранить причины и условия, способствовавшие совершению правонарушения.

В результате владельцы компании оплатили штраф и удалили зону парковки, оборудованную для коммерческого транспорта.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Крымском районе 42-летний мужчина организовал наркопритон. За это местному жителю грозит лишение свободы сроком до четырёх лет.

ИСТОЧНИК KP.RU