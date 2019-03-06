В акватории Азовского моря пограничники предотвратили ущерб биоресурсам на 850 тысяч рублей
В Таганрогском заливе сотрудники краевого погрануправления обнаружили 700 метров браконьерских сетей. Из запрещенных орудий промысла они извлекли более полутора тысяч различных видов рыб, среди которых был судак, пиленгас и тарань.
Улов оказались в жизнеспособном состоянии, поэтому его выпустили в естественную среду обитания.
- В отношении неустановленного лица составили процессуальные документы. Сейчас по данному факту проводится проверка, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.
Напомним, что в период с 1 марта по 31 мая во всех азовских лиманах Кубани действует запрет на любительское и спортивное рыболовство. Его целью является сохранение популяции морских обитателей, нерестящихся в данный период.
В связи с этим добыча осетровых пород и судака запрещена. Граждан, нарушивших правила рыболовства, могут привлечь как к административной, так и уголовной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU