В акватории Азовского моря пограничники предотвратили ущерб биоресурсам на 850 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:52 2019-03-06T17:52:59+03:00

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В Таганрогском заливе сотрудники краевого погрануправления обнаружили 700 метров браконьерских сетей. Из запрещенных орудий промысла они извлекли более полутора тысяч различных видов рыб, среди которых был судак, пиленгас и тарань.

Улов оказались в жизнеспособном состоянии, поэтому его выпустили в естественную среду обитания.

- В отношении неустановленного лица составили процессуальные документы. Сейчас по данному факту проводится проверка, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Напомним, что в период с 1 марта по 31 мая во всех азовских лиманах Кубани действует запрет на любительское и спортивное рыболовство. Его целью является сохранение популяции морских обитателей, нерестящихся в данный период.

В связи с этим добыча осетровых пород и судака запрещена. Граждан, нарушивших правила рыболовства, могут привлечь как к административной, так и уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU