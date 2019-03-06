2019-03-06T18:08:09+03:00
Происшествия

В Новороссийске жители нескольких улиц остались без воды

Причиной послужила авария на трубопроводе
Татьяна СМИРНОВА
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Фото: Kyiv.web2ua.comФото: Kyiv.web2ua.com
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6 марта в Новороссийске жители двенадцати улиц остались без воды. Это произошло из-за того, что на улице Волгоградской около 14:30 произошла утечка на трубопроводе диаметром 50 миллиметров.

На месте происшествия ведутся аварийно-ремонтные работы. В связи с этим ограничили подачу воды на улицах Волгоградской, Малоземельской, Золотаревского, Героев Десантников, Куникова, Дзержинского, Южной, Пионерской, Хворостянского, Молодежной, Вербовой и проспекте Дзержинского.

- В ликвидации возникшей проблемы задействовали 12 специалистов и пять единиц техники. Подачу воды в городе восстановят сразу после окончания аварийно-ремонтных работ, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Подвоз воды будут осуществлять автоцистернами по заявкам. Телефоны аварийно-диспетчерской службы «Водоканала»: 8 (8617) 30-98-60, 8 (8617) 30-98-61.

ИСТОЧНИК KP.RU

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