На Кубани стартовал кулинарный конкурс
На Кубани стартовал кулинарный конкурс «Олимп вкуса». На него приглашают студентов вузов, колледжей и техникумов региона. Заявки на участие можно будет подать до 20 марта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
На первом этапе соревнований участники представят технологические карты и фото блюд. Рецепты должны быть составлены на основе местных продуктов и быть традиционными для России и Краснодарского края.
Второй этап пройдет в период с 16 по 18 апреля в рамках 21-й выставки оборудования, материалов и ингредиентов для производства продуктов и напитков FoodTech Krasnodar. В результате выберут 12 финалистов. Они в режиме реального времени должны будут приготовить заявленные на отборочном этапе блюда.
Такой конкурс на территории Кубани уже проводили в 2015 и 2016 годах.
ИСТОЧНИК KP.RU