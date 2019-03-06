СЕГОДНЯ 18:29 2019-03-06T18:29:11+03:00

Поучаствовать в нем приглашают студентов вузов, колледжей и техникумов региона

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На Кубани стартовал кулинарный конкурс «Олимп вкуса». На него приглашают студентов вузов, колледжей и техникумов региона. Заявки на участие можно будет подать до 20 марта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

На первом этапе соревнований участники представят технологические карты и фото блюд. Рецепты должны быть составлены на основе местных продуктов и быть традиционными для России и Краснодарского края.

Второй этап пройдет в период с 16 по 18 апреля в рамках 21-й выставки оборудования, материалов и ингредиентов для производства продуктов и напитков FoodTech Krasnodar. В результате выберут 12 финалистов. Они в режиме реального времени должны будут приготовить заявленные на отборочном этапе блюда.

Такой конкурс на территории Кубани уже проводили в 2015 и 2016 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU