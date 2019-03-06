В Краснодаре на улице Сормовской установили дополнительные дорожные знаки

СЕГОДНЯ 18:57 2019-03-06T18:57:17+03:00

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В Краснодаре на улице Сормовской, 210 установили дополнительные дорожные знаки. Они запрещают остановку и стоянку на конечном остановочном пункте. Это сделали для того, чтобы освободить парковочное пространство от частного транспорта.

— В мае прошлого года мы разработали схему организации дорожного движения и установили здесь дорожные знаки. Однако граждане продолжают парковать свои автомобили на месте остановки общественного транспорта. В связи с этим 1 марта были установлены дополнительные дорожные знаки, которые запрещают сюда проезд с двух сторон, — цитирует начальника отдела развития парковочного пространства городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Романа Мануйлова пресс-служба мэрии.

Также он отметил, что для усиления контроля за соблюдением ПДД на участке установили камеру видеонаблюдения. Она работает в онлайн-режиме и передает сведения о нарушителях в «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» Краснодара для оперативного реагирования. Гражданам, пренебрегающим ПДД, могут выписать штраф на 1500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU