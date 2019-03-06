В Краснодаре по улице Новокузнечной установят запрещающие дорожные знаки

СЕГОДНЯ 19:10 2019-03-06T19:10:02+03:00

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В Краснодаре по улице Новокузнечной между домом № 9 и улицей Рашпилевской установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобильного транспорта вне парковочной зоны. Это произойдёт 1 июля текущего года.

— Изменения в организации движения на этом участке вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения и исключения стоянки транспортных средств на проезжей части вне парковочных зон, которые обозначены соответствующими дорожными знаками, — сообщает директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Движение транспорта по новой схеме организуют с 1 июля текущего года. Водителям следует быть осторожными при проезде по участку, обращать внимание на новые запрещающие дорожные знаки, а также четко следовать их предписаниям, сообщает администрация Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU