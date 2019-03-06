В Краснодаре участок под турбодромом «Белая стрела» переведут в спортивно-рекреационную зону

СЕГОДНЯ 19:28 2019-03-06T19:28:35+03:00

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В Краснодаре прошло заседание городской комиссии по землепользованию и застройке. На нем присутствовали глава города Евгений Первышов, вице-мэр Владислав Ставицкий, главы Прикубанского округа Александр Журавлев и Западного округа Александр Кучмин, руководители городских департаментов и управлений, представители общественных организаций, архитекторы.

На мероприятии приняли решение, что участок под турбодромом «Белая стрела» должен войти в единую функциональную зону — спортивно-рекреационного назначения. Это решение поддержали все участники комиссии.

В настоящее время земля находится в зоне застройки многоквартирными жилыми домами, а также в зонах общественно-делового и коммерческого назначения, рекреационного назначения, транспортной и инженерной инфраструктур.

- Планируемые изменения в Генплан города будут разработаны. После этого готовый проект рассмотрят на комиссии и вынесут на публичные слушания, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU