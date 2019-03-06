В 2019 году на поддержку пенсионеров Кубань направит 8,8 млрд рублей

СЕГОДНЯ 19:50 2019-03-06T19:50:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В текущем году Кубань выделит 8,8 миллиардов рублей на поддержку пенсионеров. Помимо этого, 230 тысяч местных жителей ощутят рост пенсии благодаря изменениям в федеральном законодательстве, отметил Вениамин Кондратьев.

Напомним, в текущем году ежемесячные выплаты пожилым людям проиндексировали на 7,05%.

Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, согласно которому размер социальной доплаты не будет зависеть от индексации пенсии.

В Краснодарском крае из 1,7 миллиона пенсионеров на эту меру поддержки могут рассчитывать те, доход которых меньше прожиточного минимума. Таких в регионе около 230 тысяч человек.

- Благодаря решению президента, они смогут ощутить реальный рост пенсии. В течение всего года сумма социальной доплаты для них не будет меняться. Край, безусловно, поддерживает такие изменения в федеральный закон. Региональные нормативные акты мы в ближайшее время приведем в соответствие, - отметил губернатор Кубани.

Помимо этого, Краснодарский край продолжит оказывать поддержку пенсионерам.

– Это, в том числе, льготы на проезд в общественном транспорте, при оплате жилищно-коммунальных услуг, ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда и труженикам тыла. Всего на поддержку пенсионеров в этом году из краевого бюджета направим 8,8 миллиарда рублей, – цитирует Кондратьева администрация Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU