Бывшего служителя Фемиды Крикорова из Краснодара смогут привлечь к ответственности

СЕГОДНЯ 19:59 2019-03-06T19:59:37+03:00

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Верховный суд России вынес вердикт, согласно которому, можно привлечь к ответственности краснодарского экс-судью Крикорова. Правоохранительные органы могут возбудить в отношении бывшего служителя Фемиды административные дела по факту резонансного ДТП с его участием.

Как стало известно «КП»-Кубань», прокуратура Краснодарского края направила материалы проверки по факту ДТП с участием судьи в Генеральную прокуратуру для решения вопроса об обращении в Верховный суд. Это делалось для обеспечения возможности привлечения Крикорова к административной ответственности за наезд на пешехода и оставление места ДТП.

Теперь вопрос о привлечении Крикорова к ответственности будет решать суд в Краснодаре.

Напомним, новость о резонансном ДТП с участием теперь уже бывшего судьи Краснодарского гарнизонного военного суда появилась 15 января 2019года. Подробности о развитие событий можно прочитать ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU