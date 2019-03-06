Бывшего служителя Фемиды Крикорова из Краснодара смогут привлечь к ответственности
Верховный суд России вынес вердикт, согласно которому, можно привлечь к ответственности краснодарского экс-судью Крикорова. Правоохранительные органы могут возбудить в отношении бывшего служителя Фемиды административные дела по факту резонансного ДТП с его участием.
Как стало известно «КП»-Кубань», прокуратура Краснодарского края направила материалы проверки по факту ДТП с участием судьи в Генеральную прокуратуру для решения вопроса об обращении в Верховный суд. Это делалось для обеспечения возможности привлечения Крикорова к административной ответственности за наезд на пешехода и оставление места ДТП.
Теперь вопрос о привлечении Крикорова к ответственности будет решать суд в Краснодаре.
Напомним, новость о резонансном ДТП с участием теперь уже бывшего судьи Краснодарского гарнизонного военного суда появилась 15 января 2019года. Подробности о развитие событий можно прочитать ЗДЕСЬ.
ИСТОЧНИК KP.RU