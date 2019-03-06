Охват населения автоматическими системами оповещения на Кубани достиг 84%

СЕГОДНЯ 20:24 2019-03-06T20:27:54+03:00

Об этом сообщили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям региона

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Первый вице-губернатор Андрей Алексеенко провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Кубани. На нем рассмотрели вопросы подготовки к паводко- и пожароопасным периодам в весенне-летний сезон.

– Вопросы защиты Кубани от паводков требуют каждодневного внимания органов власти, профильных служб и ведомств. От принимаемых мер по предупреждению ЧС зависит безопасность жителей и гостей региона, - заявил Андрей Алексеенко.

Также он отметил, что в настоящее время в регионе проводятся работы по защите населенных пунктов в случае ЧП.

Во время таяния снега в горных районах и выпадении осадков в мае-июне сложная ситуация прогнозируется в 25 муниципалитетах края. Около 160 населенных пунктов рискуют попасть в зону подтопления. Для предотвращения ЧП МЧС совместно с органами исполнительной власти проводится комплекс превентивных мероприятий, сообщает врио начальника Главного Управления МЧС России по региону Иван Лунев.

Андрей Алексеенко отметил, что большое значение имеет система оповещения населения. Она позволяет снизить количество потерь и размеры ущербов при подтоплениях, своевременно провести эвакуацию людей.

- Автоматизированные системы контроля обстановки на водных объектах успешно работают более шести лет. Система включает в себя 203 датчика контроля уровня интенсивности осадков в 29 муниципалитетах, наиболее подверженных риску подтопления, - сообщил министр ГО и ЧС края Сергей Капустин.

Сегодня охват населения автоматическими системами оповещения на Кубани достиг 83,7%. В случае подтопления населенных пунктов имеется 508 пунктов временного размещения, в которых поместится более 85 тысяч человек. Для эвакуации предусмотрено больше 320 средств.

Также на совещании рассмотрели вопрос противопожарной безопасности. Алексеенко отметил, что весной при уборке территорий жгут сухую траву и мусор. При отсутствии контроля создаются условия для перехода возгорания в жилой сектор и на лесные массивы.

В настоящее время в регионе 43 населенных пункта расположены в зоне риска, 59 тысяч человек подвержены угрозам лесных пожаров. Для недопущения возникновения возгорания будут вести мониторинг территорий, а также работать оперативные группы муниципальных образований и местных пожарно-спасательных гарнизонов, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU