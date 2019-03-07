В Новороссийске на ремонт дорог направят около 550 млн рублей

СЕГОДНЯ 07:01 2019-03-07T07:03:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В текущем году в Новороссийске планируют провести ремонт 13,45 километров дорог.

На работы направят около 550 миллионов рублей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом 6 марта сообщил глава города-героя Игорь Дьяченко на своей странице в Инстаграм.

Также мэр отметил, что в Новороссийске будут отремонтированы 14 участков дорог, в том числе на улицах Клары Цеткин, Кутузовской, Шмидта, Осоавиахима, Судостальской, Магистральной, несколько участков на улице Видова.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре по улице Новокузнечной установят новые дорожные знаки, которые будут запрещать остановку и стоянку автомобильного транспорта вне парковочной зоны. Согласно данным администрации города, это произойдёт 1 июля текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU