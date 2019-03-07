"Сочи Парк" откроет юбилейный сезон

СЕГОДНЯ 07:19 2019-03-07T07:22:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятом сезоне гости и жители города увидят обновлённые шоу и анимацию, познакомятся с новыми героями.

Снова будет работать научно-познавательное интерактивное тесла-шоу. На этот раз его главное герои проведут много новых экспериментов и заставят петь механизм, выпускающий молнии.

Обновление коснётся и Южной резиденции Бабы Яги. В ней появятся три новых программы, которые ребята смогут посетить три раза в день.

В дельфинарии проведут спектакли и шоу мыльных пузырей. Помимо этого, на его территории будут работать интерактивные площадки, совариум, мини-зоопарк «Лапушки», а также кафе и рестораны с обновлённым меню.

В день пятилетия парка, 1 июня, откроются новые аттракционы, появится тематическая земля, выходящая за границы учреждения. Все развлечения будут доступны по единому входному билету. При его покупке посетителям предоставят два часа в детском центре «Страна Медведия» и жетон в игровой павильон «Веселые планеты», сообщает пресс-служба администрации курорта.

ИСТОЧНИК KP.RU