На Кубани построили первую очередь птицефабрики

СЕГОДНЯ 07:42 2019-03-07T07:42:33+03:00

Соглашение о расширении учреждения подписали на форуме в Сочи в 2017 году

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В Красноармейском районе построили первую очередь птицефабрики. Соглашение о проведении работ в учреждении ООО «Птицефабрика «Натухаевская» подписали на форуме в Сочи в 2017 году.

Предприятие реализовало первую очередь проекта: построили два корпуса и склад. Помимо этого, уже запустили фасовочную линию. Благодаря проведенным работам в экономику Красноармейского района привлекли 60 миллионов рублей, сообщили в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.

Напомним, в феврале текущего года на инвестиционном форуме в Сочи администрация района и предприятие подписали соглашение о реализации второй очереди проекта. Они планируют построить еще два корпуса. По предварительным данным, предполагаемый объем инвестиций по проекту составляет 60 миллионов рублей, сообщает "Комсомольской правде" - Кубань" пресс-служба администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU