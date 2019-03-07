2019-03-07T08:15:02+03:00
Происшествия

В Краснодаре за аферу с электронными ж/д билетами осудят 12 человек

Сумма ущерба превысила 400 тысяч рублей
Татьяна СМИРНОВА
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Фото: Vokzalzhd.ruФото: Vokzalzhd.ru
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В Краснодаре за мошенничество осудят 12 человек.

По данным правоохранителей, с помощью паспортных данных граждан России, злоумышленники оформляли электронные железнодорожные билеты фиктивно, то есть без фактической оплаты. В дальнейшем они распечатывали их в специальных терминалах и осуществляли возврат в кассах на территории ж/д вокзалов. Таким образом, злоумышленники похитили более 400 тысяч рублей.

- По данному факту возбудили уголовное дело. Его материалы с обвинительным заключением направили в Октябрьский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу. Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до шести лет, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Новопокровском районе директор предприятия скрыл 136 миллионов рублей, чтобы не платить налоги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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