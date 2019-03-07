В горах Сочи отметят Масленицу

СЕГОДНЯ 08:35 2019-03-07T08:36:03+03:00

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В Сочи в парке «Зелёная планета» 9 марта отметят Масленицу. Гостей и жителей города ждут на праздничные гулянья в период с 10:00 до 16:00.

На мероприятии проведут традиционные состязания: подушечный бой, метание валенок и ложечный тир. Музыканты сыграют на народных инструментах. Помимо этого, на гуляньях организуют мастер-классы. На них посетители смогут научиться расписывать пряники и деревянные свистульки. Также всех будут угощать блинами, сообщает администрация курорта.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что на территории Краснодарского края организовали однодневные "масленичные" туры. Мероприятия пройдут в период с 8 по 10 марта. Средняя стоимость путешествия составляет 1300 рублей - для детей и 1400 рублей - для взрослых. Подробную информацию можно узнать у туроператоров.

ИСТОЧНИК KP.RU