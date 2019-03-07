На Кубани более 35 тыс. должников по алиментам не смогут выехать из страны

СЕГОДНЯ 09:05 2019-03-07T09:06:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В прошлом году из-за задолженности по алиментам более 35 тысяч неплательщиков не смогли выехать за пределы страны. Этот показатель в два раза больше, чем в 2017 году.

В настоящее время этих граждан лишают возможности водить автомобиль. Официально это мера называется «ограничение на пользование специальным правом». В прошлом году из-за долгов данный запрет получили 5,5 тысяч жителей Кубани.

Данные притеснения действуют. С их помощью краевым приставам выплатили алименты на общую сумму почти в 500 миллионов рублей.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что житель Краснодара задолжал по алиментам почти 2 миллиона рублей. Из-за этого мужчине запретили выезжать из страны. В связи с тем, что краснодарцу срочно нужно было поехать в одно из соседних государств, он перечислил всю сумму своим детям.

ИСТОЧНИК KP.RU