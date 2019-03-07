Дороги Музыкального микрорайона войдут в генплан Краснодара

СЕГОДНЯ 09:34 2019-03-07T09:57:17+03:00

Изменить размер текста: A A

На заседании городской комиссии по землепользованию и застройке утвердили проект планировки дорог Музыкального микрорайона Краснодара. Общая протяжённость транспортных артерий составляет 25 километров.

- Нам предстоят еще несколько этапов для утверждения проекта. Первое — публичные слушания и подведение их итогов. Второе — рассмотрение результатов первого этапа комиссией по землепользованию и застройке и внесение проекта изменений в Генплан на утверждение депутатов городской Думы. И третий — лично вынесу вопрос на рассмотрение депутатов Гордумы, после голосования мы сможем закрепить дороги «Музыкального» микрорайона в Генеральном плане города. То есть все они станут официальными, — сообщил глава Краснодара Евгений Первышов.

Мэр дал поручение, чтобы все этапы были пройдены максимально быстро.

Данные работы детализирует участки, которые войдут в состав дорог микрорайона, а также границы самих земель и их владельцев, чтобы можно было оформить территорий в собственность муниципалитета.

Рабочую группу по воплощению в жизнь проекта планировки дорог Музыкального микрорайона возглавил глава администрации Прикубанского округа Александр Журавлев, сообщает пресс-службы администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU