Дороги Музыкального микрорайона войдут в генплан Краснодара
На заседании городской комиссии по землепользованию и застройке утвердили проект планировки дорог Музыкального микрорайона Краснодара. Общая протяжённость транспортных артерий составляет 25 километров.
- Нам предстоят еще несколько этапов для утверждения проекта. Первое — публичные слушания и подведение их итогов. Второе — рассмотрение результатов первого этапа комиссией по землепользованию и застройке и внесение проекта изменений в Генплан на утверждение депутатов городской Думы. И третий — лично вынесу вопрос на рассмотрение депутатов Гордумы, после голосования мы сможем закрепить дороги «Музыкального» микрорайона в Генеральном плане города. То есть все они станут официальными, — сообщил глава Краснодара Евгений Первышов.
Мэр дал поручение, чтобы все этапы были пройдены максимально быстро.
Данные работы детализирует участки, которые войдут в состав дорог микрорайона, а также границы самих земель и их владельцев, чтобы можно было оформить территорий в собственность муниципалитета.
Рабочую группу по воплощению в жизнь проекта планировки дорог Музыкального микрорайона возглавил глава администрации Прикубанского округа Александр Журавлев, сообщает пресс-службы администрации Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU