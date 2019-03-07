В Новороссийске в канаве нашли избитую женщину

СЕГОДНЯ 10:00 2019-03-07T10:00:37+03:00

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Женщину обнаружили 2 марта около десяти часов вечера. Она лежала без сознания в канаве на улице Джакобия.

На место происшествия прибыла карета скорой помощи. У пострадавшей выявили многочисленные травмы. Ее доставили в местную больницу.

Женщине около 35 лет. Она сообщила правоохранителям, что не помнит, каким образом получила травмы и как оказалась в медицинском учреждении.

- В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре в контейнере с мусором нашли медицинские пробирки с кровью. Опасные биологические отходы выбросили в одном из дворов Карасунского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU