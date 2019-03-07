В аэропорту Краснодара сотрудники Росгвардии поздравили девушек с 8 Марта

СЕГОДНЯ 10:18 2019-03-07T10:26:07+03:00

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В аэропорту Краснодара сотрудники Росгвардии поздравили девушек с наступающим праздником - Международным женским днем. Около 100 представительниц прекрасного пола получили цветы.

Фото пресс-службы Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю

- Помимо этого, для жителей и гостей Краснодарского края прозвучало музыкальное поздравление. Военнослужащие оркестра Главного управления Росгвардии по Кубани исполнили для прибывающих пассажиров попурри музыкальных композиций Леонида Гайдая. Выступление прошло под руководством военного дирижера майора Евгения Сонина. Также в рамках акции прошел плац-концерт под музыку из известных советских кинофильмов, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Фото пресс-службы Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU