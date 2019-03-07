На Кубани возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП

СЕГОДНЯ 10:46 2019-03-07T10:46:42+03:00

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Правоохранители Новокубанского района устанавливают обстоятельства аварии, которая унесла жизни двух человек.

По данным следователей, в сентябре прошлого года на дороге Армавир - Отрадная 27-летний местный житель нарушил правила дорожного движения: мужчина вылетел на полосу встречного движения, пытаясь обогреться большегруз. В результате произошло лобовое столкновение с автомобилем. Водитель машины и пассажир получили многочисленные травмы различной степени тяжести. От них они скончались на месте происшествия.

- В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчину подозревают в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Фигурантку грозит лишение свободы сроком до семи лет, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU