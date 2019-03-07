Жителю Новокубанского района грозит до пяти лет лишения свободы

СЕГОДНЯ 11:05 2019-03-07T11:05:42+03:00

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В отношении 24-летнего жителя Новокубанского района возбудили уголовное дело. Молодого человека подозревают в нарушении ПДД, повлёкшее за собой смерть пешехода.

По данным правоохранителей, в ноябре прошлого года мужчина ехал по проселочной дороге в селе Новосельском на отечественном автомобиле. Водитель заметил идущего по проезжей части пешехода. Не сбавляя скорости, он попытался объехать мужчину, но не справился с управлением и сбил его.

В результате аварии пешеход получил многочисленные травмы различной степени тяжести. Его доставили в местную больницу, где он скончался.

Во время поверки выяснилось, что злоумышленник управлял автомобилем, не имея водительских прав.

- По данному факту возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU