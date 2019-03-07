2019-03-07T11:26:18+03:00
Происшествия

В Анапе осудили торговца табачными изделиями без маркировки

Его оштрафовали на 300 тысяч рублей
Татьяна СМИРНОВА
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В Анапе осудили торговца табачными изделиями без маркировкиВ Анапе осудили торговца табачными изделиями без маркировкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Правоохранители получили информацию о том, что 68-летний житель Анапы взял в аренду помещение и хранит в нем табачную продукцию иностранного производства. Они провели по данному факту проверку. В результате полицейские обнаружили и изъяли свыше 169 килограммов табака для кальяна, изготовленного в Турции, США, Казахстане, Иордании, ОАЭ и Египте.

- По данному факту в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Его материалы с обвинительным заключением передали в суд. В результате мужчине выписали штраф в размере 300 тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Анапского ЛО МВД России на транспорте.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре парня осудили на 17 лет за убийство 77-летней пенсионерки. На преступление он пошел из-за того, что не хотел отдавать старушке долг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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