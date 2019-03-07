Сочи Парк начинает юбилейный сезон

СЕГОДНЯ 11:51 2019-03-07T11:51:56+03:00

С 22 марта он заработает в полном режиме

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В пятом сезоне гости увидят обновленные шоу и анимацию, познакомятся с новыми героями и, конечно, смогут кататься на всех аттракционах!

Один из сюрпризов этой весны – возвращение научно-познавательного интерактивного тесла-шоу. Но теперь его главные герои – юные физики – проведут еще больше захватывающих экспериментов и заставят петь агрегат, выпускающий молнии!

В Южной резиденции Бабы Яги появляется три новых интерактивных программы, и хозяйка усадьбы приглашает ребят в гости трижды в день. С новым шоу на Фестивальной площади готовы выступать маскоты-парка медвежата Мила и Потап. Их программа включает танцевальные и цирковые номера, зарисовки оригинального жанра.

Администрация АО «Сочи Парк»

Традиционно продолжатся спектакли в дельфинарии, шоу мыльных пузырей, будут открыты интерактивные площадки, совариум, мини-зоопарк «Лапушки», кафе и рестораны с обновленным меню.

Но главные сюрпризы запланированы к 1 июня, в день пятилетия парка - это и открытие новых аттракционов, и появление еще одной тематической земли.

Администрация АО «Сочи Парк»

Посещение всех шоу и неограниченный прокат на аттракционах доступны по единому входному билету, в подарок к которому гость получает 2 часа в детском развлекательном центре «Страна Медведия» и жетон в игровой павильон «Веселые планеты».

Для удобства гостей действуют комбо-тарифы, включающие вход в парк и прокат на Колесе Времени, а также тарифы на двух- и трехдневное посещение парка, семейные тарифы, промо тарифы для именинников. Приобрести билеты со скидкой можно на сайте sochipark.ru.

С 22 по 31 марта Сочи Парк открыт с 11.00 до 19.00, с 1 апреля – с 11.00 до 18.00, детский развлекательный центр «Страна Медведия» и Колесо Времени с 11.00 до 20.00.

Администрация АО «Сочи Парк»

Вход в Сочи Парк и "Страну Медведию" для гостей отеля-замка «Богатырь» свободный.

Подробное расписание работы Сочи Парка на сайте sochipark.ru.

Администрация АО «Сочи Парк»

ИСТОЧНИК KP.RU