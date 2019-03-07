Жителя Гулькевичского района подозревают в краже техники

СЕГОДНЯ 11:55 2019-03-07T11:55:26+03:00

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В дежурную часть полиции обратился местный житель. Он сообщил о том, что из его домовладения пропал телевизор и игровая приставка. Сумма ущерба составила примерно 25 тысяч рублей.

- На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они опросили возможных очевидцев преступления и установили круг лиц, вхожих в дом потерпевшего. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний местный житель, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

В отделе полиции мужчина признался в совершении преступления. Он пояснил, что проник в домовладение потерпевшего через балконную дверь, украл технику и скрылся.

Похищенное имущество правоохранители изъяли и вернули законному владельцу.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Парню грозит лишение свободы сроком до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU