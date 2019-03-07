«Краснодар Водоканал» ведет замену сетей на улице Лукьяненко

СЕГОДНЯ 12:01 2019-03-07T12:01:58+03:00

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«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает работы по замене участка канализационного коллектора на ул. Лукьяненко, пропускная способность которого – 550 м3/час. Коммуникации обеспечивают водоотведение жителей пос. Колосистый, Славянского микрорайона, а также абонентов ул. Красных Партизан от ул. Сочинской до ул. Западный Обход.

Замена участка канализационных сетей диаметром 600 мм протяжённостью 161 метр, пролегающих на глубине 4 метра проводится открытым способом.

«После проведения телеинспекции было принято решение о замене ветхого участка, - говорит директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. – Изношенные бетонные трубы будут заменены на новые пластиковые со сроком эксплуатации не менее 50 лет. Реконструкция проводится без остановки коллектора, поэтому услуги водоотведения предоставляются абонентам в полном объёме».

На сегодняшний день специалисты выполнили замену 90 метров трубопровода. Для оперативного проведения работ задействована вся необходимая спецтехника: экскаватор, кран-манипулятор, илосос, самосвал.

ИСТОЧНИК KP.RU