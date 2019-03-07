В Кореновском районе опрокинулся КамАЗ

СЕГОДНЯ 12:08 2019-03-07T12:08:31+03:00

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6 марта в Кореновском районе на 130 километре дороги Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск произошла авария.

- Около 16:00 в дежурную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, 31-летний мужчина - водитель КамАЗа - превысил допустимую скорость движения при повороте. Из-за этого грузовой автомобиль опрокинулся, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель КамАЗа. Мужчину доставили в местную больницу. Медицинские работники выявили у него травмы различной степени тяжести. Пострадавшему назначили амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU