2019-03-07T12:20:40+03:00
Происшествия

В Геленджике иномарка сбила 59-летнего мужчину

Пострадавшему назначили амбулаторное лечение
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краюФото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
Изменить размер текста:

Вечером 6 марта в Геленджике на улице Советской произошла авария.

- Около 20:00 в дежурную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На указанное место прибыли правоохранители. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля марки Chevrolet Lanos наехал на 59-летнего мужчину. Пешеход переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. На верхней одежде пострадавшего не было светоотражающих элементов, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии пожилой мужчина получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в местную больницу и назначили амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24