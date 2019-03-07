В Геленджике иномарка сбила 59-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 12:20 2019-03-07T12:20:40+03:00

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Вечером 6 марта в Геленджике на улице Советской произошла авария.

- Около 20:00 в дежурную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На указанное место прибыли правоохранители. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля марки Chevrolet Lanos наехал на 59-летнего мужчину. Пешеход переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. На верхней одежде пострадавшего не было светоотражающих элементов, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии пожилой мужчина получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в местную больницу и назначили амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU