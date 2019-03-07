В Сочи установят энергосберегающие светильники

СЕГОДНЯ 12:34 2019-03-07T12:36:15+03:00

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Сначала уличные светильники начнут заменять на энергосберегающие в Лазаревском районе курорта. В дальнейшем они появятся и на других улицах города.

Для проведения работ власти планируют привлечь средства инвестора, которого выберут на открытом аукционе или конкурсе. По предварительным данным, окупится проект через пять или семь лет.

- Уличная лампа потребляет от 100 до 250 Вт, а светодиодная — от 50 до 100 Вт. Таким образом, замена светильников поможет сократить расход электроэнергии на освещение города, а также сэкономить бюджетные средства, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщил в пресс-службе администрации Сочи.

Власти планируют отдать предпочтение световому оборудованию российского производства со сроком гарантии не менее 15 лет. Работы по замене светильников проведут в рамках проекта «Умный город».

ИСТОЧНИК KP.RU