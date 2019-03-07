Жителя Новороссийска подозревают в мошенничестве

СЕГОДНЯ 12:51 2019-03-07T12:51:53+03:00

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В Новороссийске в отношении местного жителя возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

По версии следствия, 34-летний мужчина работал в компании, которая оказывает услуги по установке отопительного оборудования. Он уволился оттуда, но не продолжил предоставлять свои услуги ранее наработанным клиентам.

Подозреваемый «втерся» в доверие к трём жителям города. Мужчина убеждал их дать ему предоплату, делал нужные замеры, расчеты, а также демонтажные работы. После того, как злоумышленнику передали денежные средства, он перестал выходить на связь с клиентами. Сумма ущерба превысила 500 тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU