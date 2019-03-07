В краевой программе «Южная здравница» появились туры выходного дня

СЕГОДНЯ 13:11 2019-03-07T13:11:24+03:00

Об этом сообщает администрация региона

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В настоящее время гостям и жителям Кубани доступно более 500 дисконтных комплексных программ.

Напомним, туры со скидками до 50% предлагают 75 санаториев, пансионатов с лечением и бальнеолечебницы, участвующих в программе «Южная здравница».

– В короткие туры входит комплекс оздоровительных процедур для высокоэффективного отдыха и восстановления, в двух- и трехнедельные путевки включено большее количество лечебных процедур, в зависимости от вида заболевания, – сообщили в региональном минкурортов.

Учреждения-участники находятся на территории Геленджика, Сочи, Апшеронского района, Анапы, Горячего Ключа, Краснодара, а также Гулькевичского, Ейского, Каневского, Лабинского, Славянского и Туапсинского районов. Предложения по скидкам в рамках краевой программы продолжат действовать до 1 мая текущего года.

«Южная здравница» реализуется с 2017 года в соответствии с «Концепцией развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края до 2030 года», разработанной по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU