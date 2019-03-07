В Краснодаре обсудили вопросы эффективного использования земельных ресурсов

СЕГОДНЯ 13:25 2019-03-07T13:25:21+03:00

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В Краснодаре прошло селекторное собрание с представителями органов местного самоуправления. На мероприятии обсуждали проблемы целевого использования земельных участков.

Заместитель губернатора Сергей Болдин отметил, что для увеличения собираемости налогов за землю нужен эффективный контроль за ее использованием.

– Участились случаи использования участков для личных целей – ИЖС, ЛПХ, в целях предпринимательской деятельности. Муниципалитеты должны пресекать практику использования земли в нарушение установленного целевого использования,– сообщил вице-руководитель Кубани.

На мероприятии перед руководством территорий была поставлена задача стимулировать местных жителей, допустивших нарушение, и изменить вид разрешенного использования участков. По мнению Болдина, это способствует изменению кадастровой стоимости земли, повышению собираемости налоговых платежей, а вместе с этим и увеличению доходной части бюджета, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

– Нами было осмотрено 933 тысячи земельных участков и установлено более 7,7 тысяч нарушений несоответствия фактического использования. Проводится работа по их устранению, 1121 нарушение уже ликвидировано, – отметил руководитель департамента имущественных отношений Александр Шеин.

ИСТОЧНИК KP.RU