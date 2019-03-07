2019-03-07T13:25:21+03:00
Общество

В Краснодаре обсудили вопросы эффективного использования земельных ресурсов

Совещание провел заместитель губернатора Сергей Болдин
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации КубаниФото пресс-службы администрации Кубани
Изменить размер текста:

В Краснодаре прошло селекторное собрание с представителями органов местного самоуправления. На мероприятии обсуждали проблемы целевого использования земельных участков.

Заместитель губернатора Сергей Болдин отметил, что для увеличения собираемости налогов за землю нужен эффективный контроль за ее использованием.

– Участились случаи использования участков для личных целей – ИЖС, ЛПХ, в целях предпринимательской деятельности. Муниципалитеты должны пресекать практику использования земли в нарушение установленного целевого использования,– сообщил вице-руководитель Кубани.

На мероприятии перед руководством территорий была поставлена задача стимулировать местных жителей, допустивших нарушение, и изменить вид разрешенного использования участков. По мнению Болдина, это способствует изменению кадастровой стоимости земли, повышению собираемости налоговых платежей, а вместе с этим и увеличению доходной части бюджета, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

– Нами было осмотрено 933 тысячи земельных участков и установлено более 7,7 тысяч нарушений несоответствия фактического использования. Проводится работа по их устранению, 1121 нарушение уже ликвидировано, – отметил руководитель департамента имущественных отношений Александр Шеин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Учреждения культуры Кубани подготовили мероприятия в 8 марта
ВТБ стал лидером рынка автокредитования
Кубанские девятиклассники готовятся к экзаменам
Осужденные в Новороссийске граждане США подали жалобу в Краснодарский краевой суд
Краснодарские трамваи изменят схему движения
В Краснодаре охранник кладбища задержал вора
В краевой программе «Южная здравница» появились туры выходного дня
Клиенты ВТБ оформили более 5 млн мультикарт
Жителя Новороссийска подозревают в мошенничестве
В Сочи установят энергосберегающие светильники
В Геленджике иномарка сбила 59-летнего мужчину
В Кореновском районе опрокинулся КамАЗ
«Краснодар Водоканал» ведет замену сетей на улице Лукьяненко
Жителя Гулькевичского района подозревают в краже техники
Сочи Парк начинает юбилейный сезон
В Анапе осудили торговца табачными изделиями без маркировки
Жителю Новокубанского района грозит до пяти лет лишения свободы
На Кубани возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП
В аэропорту Краснодара сотрудники Росгвардии поздравили девушек с 8 Марта
В Новороссийске в канаве нашли избитую женщину