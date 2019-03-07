В Краснодаре охранник кладбища задержал вора
В полицию Краснодара обратился охранник городского кладбища. По его словам, он оставил свою машину возле работы, а позже обнаружил в ней незнакомого мужчину, который уже завладел его мобильным телефоном и пытался украсть магнитолу. Сторож смог самостоятельно задержать нарушителя и передать его вызванным полицейским.
- В отделении выяснилось, что злоумышленником оказался 40-летний житель станицы Елизаветинской. Он сознался, что планировал продать украденное имущество. Чтобы проникнуть в чужой автомобиль, мужчина разбил боковое стекло кирпичом, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУВД Краснодара.
Также правоохранители выяснили, что задержанный несколько дней назад освободился из мест заключения, где отбывал срок за мошенничество. Помимо этого, мужчину привлекали к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU