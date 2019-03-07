2019-03-07T13:49:46+03:00
Происшествия

В Краснодаре охранник кладбища задержал вора

Злоумышленником оказался ранее судимый местный житель
Максим ОСОКИН
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Фото: архив КПФото: архив КП
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В полицию Краснодара обратился охранник городского кладбища. По его словам, он оставил свою машину возле работы, а позже обнаружил в ней незнакомого мужчину, который уже завладел его мобильным телефоном и пытался украсть магнитолу. Сторож смог самостоятельно задержать нарушителя и передать его вызванным полицейским.

- В отделении выяснилось, что злоумышленником оказался 40-летний житель станицы Елизаветинской. Он сознался, что планировал продать украденное имущество. Чтобы проникнуть в чужой автомобиль, мужчина разбил боковое стекло кирпичом, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУВД Краснодара.

Также правоохранители выяснили, что задержанный несколько дней назад освободился из мест заключения, где отбывал срок за мошенничество. Помимо этого, мужчину привлекали к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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