2019-03-07T14:29:43+03:00
Общество

Краснодарские трамваи изменят схему движения

Это связано с плановым ремонтом полотна
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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В Краснодаре пройдет очередной плановый ремонт трамвайного полотна. Работы будут осуществляться на участке по ул. Захарова 11, 12 и 13 марта в ночное время. Из-за этого изменятся схемы движения трамвайных маршрутов № 2 и № 4.

- Жителям столицы Кубани рекомендуется обратить внимание на время отправления трамваев с конечных остановок, чтобы спланировать поездки, — рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Так, вагоны маршрута № 2 с 22.10 будут следовать от ул. Декабристов до вокзала «Краснодар-I». Последние вагоны по данному маршруту от ул. Декабристов отправятся в 21.54, от ул. Индустриальной — в 22.34.

Трамваи маршрута № 4 с 21.45 пойдут из Комсомольского микрорайона до Кооперативного рынка. Далее вагоны проследуют по ул. Коммунаров, ул. Офицерской и ул. Колхозной до остановки «Улица им. 40-летия Победы». Последние вагоны по маршруту отправятся из Комсомольского микрорайона — в 21.19, от ул. Индустриальной — в 22.18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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