2019-03-07T15:04:25+03:00
Общество

Осужденные в Новороссийске граждане США подали жалобу в Краснодарский краевой суд

Они намерены обжаловать штраф и депортацию за пределы РФ
Максим ОСОКИН
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Фото: архив КПФото: архив КП
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Адвокат граждан США, которых осудили в Новороссийске за нарушение пограничного режима, подал апелляционную жалобу в Краснодарский краевой суд. 2 марта двоих американцев признали виновными в нарушении правил въезда и пребывания на территории России. В данный момент граждане США находятся в центре временного пребывания иностранных граждан в городе Гулькевичи, где ожидают депортации.

- Рассмотрение апелляционную жалобу назначено на 14 марта, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат осужденных.

По его словам, его подзащитные приговорены Приморским районным судом Новороссийска к административному штрафу и выдворению за пределы РФ. Адвокат уточнил, что в визе его подзащитных указано, что они находились на территории России с религиозной целью, при этом их обвинили в оказании преподавательских услуг.

Напомним, Волонтеров Церкви Иисуса Христа Святых последних дней задержали 1 марта во время разговорного английского клуба, который проходил в офисе организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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