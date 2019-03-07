Кубанские девятиклассники готовятся к экзаменам

СЕГОДНЯ 15:24 2019-03-07T15:24:32+03:00

В этом году ГИА пройдут более 58 тысяч человек

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На Кубани завершился прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации для девятиклассников. В 2019 году ОГЭ в крае сдадут более 58 тысяч школьников. Это на 3,5 тысячи человек больше, чем в 2018-м.

- Наиболее востребованными предметами ГИА-9 остаются обществознание, география, информатика и биология, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что число девятиклассников, которые отдают предпочтение информатике при выборе предметов для экзамена, с каждым годом растет. Немного снизилась доля подростков, решивших сдавать физику и биологию.

Напомним, девятиклассники подавали заявление на участие в аттестации в своих школах. ГИА-9 начинается 25 мая. Два экзамена — русский язык и математика — являются для выпускников обязательными. Сдача экзамена необходима для получения школьного аттестата.

ИСТОЧНИК KP.RU