Учреждения культуры Кубани подготовили мероприятия в 8 марта

СЕГОДНЯ 15:48 2019-03-07T15:48:27+03:00

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В краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко 8 марта пройдет гала-концерт «Мамины глаза». В его рамках выступят оркестр «Виртуозы Кубани», ансамбли «Ивушка» и «Гильце», а также Государственный балет Кубани.

- В свою очередь, музыкальный театр ТО «Премьера» в Международный женский день представит мюзикл «Джаз для настоящих леди». В театре драмы им. Горького можно будет посмотреть на спектакль «Non Dolet». Центральный концертный зал Краснодара проведет показ художественного фильма «Потерянная звезда», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого, Художественный музей имени Ф.А. Коваленко 8 марта подарит всем женщинам свободное посещение выставки картин из коллекции «Русское искусство XVI – начала XX века».

9 марта в краснодарской филармонии состоится концерт «Спасибо, мама!» ансамбля «Кубанская казачья вольница». А 10 числа Кубанский казачий хор приедет в Новороссийск, где даст концерт в городском театре.

ИСТОЧНИК KP.RU