На Кубани вдовам Героев России предоставят земельные участки
В Краснодарском крае принят закон, в соответствии с которым вдовы или вдовцы Героев страны имеют право получить землю от государства.
Сегодня на учете в органах соцзащиты состоят 35 человек. При этом, как говорят в региональном министерстве труда и соцразвития, есть жители края, имеющие статус вдовы Героя и не состоящие на учете.
- Они также вправе претендовать на бесплатное получение земельного участка при условии, что он не был получен при жизни супругом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края.
На местах им окажут «адресную» помощь с разъяснением прав, а также помогут в подборе интересующих земельных участков.
- Консультации органам местного самоуправления будут оказывать краевые структуры, - добавили в администрации региона.
ИСТОЧНИК KP.RU