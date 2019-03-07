На Кубани вдовам Героев России предоставят земельные участки

СЕГОДНЯ 18:20 2019-03-07T18:20:44+03:00

Всего на учете в органах соцзащиты края состоят 35 человек

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В Краснодарском крае принят закон, в соответствии с которым вдовы или вдовцы Героев страны имеют право получить землю от государства.

Сегодня на учете в органах соцзащиты состоят 35 человек. При этом, как говорят в региональном министерстве труда и соцразвития, есть жители края, имеющие статус вдовы Героя и не состоящие на учете.

- Они также вправе претендовать на бесплатное получение земельного участка при условии, что он не был получен при жизни супругом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края.

На местах им окажут «адресную» помощь с разъяснением прав, а также помогут в подборе интересующих земельных участков.

- Консультации органам местного самоуправления будут оказывать краевые структуры, - добавили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU