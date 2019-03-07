2019-03-07T19:41:43+03:00
Досуг

Прилетит волшебник и подарит 500 эскимо: В горах Сочи поздравят с 50-летним юбилеем Чебурашку

Высокогорный карнавал пройдет 13 по 17 марта
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: организаторов мероприятия.Фото: организаторов мероприятия.
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С 13 по 17 марта на курорте «Роза Хутор» в четвертый раз пройдет карнавал BoogelWoogel. 15 марта состоится спуск в карнавальных костюмах, а 16 марта отдыхающие собираются побить рекорд Гиннесса по самому массовому спуску в купальниках. Нужно, что чтобы с горы одновременно спустились не менее 1108 райдеров.

На карнавале можно будет увидеть прыжки на лыжах и сноубордах в бассейн, танцевальные баттлы, конкурс красоты «Мисс BoogelWoogel». Будут работать зоны чудаческих командных игр.

В день закрытия с 50-летним юбилеем поздравят Чебурашку. Сделают это 25 тысяч человек.

- Во время церемонии закрытия фестиваля на карнавал прилетит волшебник на голубом вертолете и подарит 500 эскимо, - сообщают организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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