Прилетит волшебник и подарит 500 эскимо: В горах Сочи поздравят с 50-летним юбилеем Чебурашку
С 13 по 17 марта на курорте «Роза Хутор» в четвертый раз пройдет карнавал BoogelWoogel. 15 марта состоится спуск в карнавальных костюмах, а 16 марта отдыхающие собираются побить рекорд Гиннесса по самому массовому спуску в купальниках. Нужно, что чтобы с горы одновременно спустились не менее 1108 райдеров.
На карнавале можно будет увидеть прыжки на лыжах и сноубордах в бассейн, танцевальные баттлы, конкурс красоты «Мисс BoogelWoogel». Будут работать зоны чудаческих командных игр.
В день закрытия с 50-летним юбилеем поздравят Чебурашку. Сделают это 25 тысяч человек.
- Во время церемонии закрытия фестиваля на карнавал прилетит волшебник на голубом вертолете и подарит 500 эскимо, - сообщают организаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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